Прокуратура требует закрыть ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле

Новости 14.01.2019 18:37 83

ДК «Сибэнергомаш» в Барнауле грозит закрытие. С таким требованием обратилась прокуратура Железнодорожного района. Суд, по данным ведомства, состоится 17 января.

Причиной обращения прокуратуры стали нарушения правил пожарной безопасности в здании. Само здание 1972 года постройки, его площадь более 7 тысяч квадратов и оно действительно находится не в самом лучшем состоянии. Однако там проходят большие концерты, ярмарки, а также располагаются спортивные и творческие кружки и секции.

Отметим, что здание «Сибэнергомаша» в 2016 году приобрел алтайский предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн рублей. ЗАО «Дворец культуры и спорта «Сибэнергомаш» было признано банкротом в июле 2015 года.

В мае 2018 года бывший губернатор края Александр Карлин говорил, что ДК нужен ремонт, чтобы избавить засилья лихих 90-х. Однако ремонта дом культуры до сих пор не дождался.

Напомним, ранее по тем же причинам суд постановил закрыть Дворец культуры и спорта. Также временно остановлена работа ТЦ «Геомаркет».