Казахстанских железнодорожников уличили в нарушении лесного законодательства на Алтае

Новости 14.01.2019 19:05 70

Рубцовская транспортная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства на территории Алтайского края. Нарушителем признан филиал АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" - "Восточный железнодорожный участок".

На балансе организации состоят защитные лесные насаждения, находящиеся на перегоне «Неверовская-Масальская» в Локтевском районе Алтайского края. При производстве работ по их текущему содержанию (санитарной рубке) предприятием допущены нарушения требований Модельного лесного кодекса для государств-участников СНГ, а также не соблюдены основные принципы международного лесного законодательства при владении, пользовании и распоряжении лесами без ущерба окружающей среде, говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" не разработало проект лесомелиоративных устройств защитных лесных насаждений, не составлялся перспективный план ведения хозяйства, не осуществлялось их комиссионное обследование, на них не оформлялись учетно-технические карточки.

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По итогам проверки Рубцовский транспортный прокурор внес представление директору филиала. По результатам рассмотрения руководство филиала АО "Национальная компания "Казакстан темiр жолы" "Восточный железнодорожный участок" с учетом необходимых финансовых затрат запланировало устранить выявленные нарушения до конца февраля 2019 года. Ситуация находится на контроле Рубцовской транспортной прокуратуры.