Экс-начальник отдела рубцовской колонии признан виновным в получении взяток

Новости 14.01.2019 20:55 75

Суд вынес приговор бывшему начальнику одного из отделов Исправительной колонии № 9 УФСИН России по Алтайскому краю. Мужчину признали виновным в получении взяток, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие и суд установили, что с 2014 по 2017 год начальник отдела колонии вымогал взятки в крупном размере у граждан, отбывающих наказание. Мужчина угрожал заключенным фальсификацией материалов о якобы допущенных нарушениях порядка и условий отбывания наказания. Также он грозил написанием отрицательной характеристики. За это заключенных могли перевести в ШИЗО или в строгие условия отбывания наказания. Суммы взяток варьировались от 40 до 300 тыс. рублей. Кроме того, в апреле 2017 года за предоставление свидания с супругой, он получил от одного из заключенных золотую цепь стоимостью более 34 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю и ОСБ УФСИН России по Алтайскому краю.

Суд назначил подсудимому наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере около 5 млн рублей. Также его лишили специального звания.