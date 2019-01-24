АО «Алтайэнергосбыт» дарит скидку 17,7%

Новости 05.12.2018 16:30 56

На новогоднюю продукцию и приборы учёта электроэнергии в АО «Алтайэнергосбыт» предлагают скидку 17,7%.

Скидка действует на светодиодные гирлянды различных размеров, новогодние елки с подсветкой, а также на широкий ассортимент электросчётчиков - «Энергомера», «НЕВА», «Меркурий», EKF, IEK.

Акция проводится с 1 ноября по 31 декабря 2018 года.

Подробности уточняйте в клиентских офисах компании во всех городах и районах Алтайского края и Республике Алтай.

Справки по телефонам:

В Алтайском крае тел. +7 (3852) 560-660

В Республике Алтай тел. +7 (38822) 20-570

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