Комитет по архитектуре Барнаула возглавил строитель

Новости 14.01.2019 20:01 108

11 января у комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула появился председатель. Распоряжение о назначении подписано главой города Сергеем Дугиным, сообщает пресс-служба администрации города.

На место Алексея Боброва руководить комитетом пришел уроженец Томской области Дмитрий Аристов. В 1992 году он окончил Барнаульский машиностроительный техникум по специальности «Двигатели внутреннего сгорания», работал испытателем двигателей на Заводе транспортного машиностроения им.В.И.Ленина. В 1996 году получил специальность «Промышленное и гражданское строительство».

Потом работал плотником-бетонщиком, старшим прорабом строительного участка, главным инженером, заместителем директора, директором в строительных организациях города. В декабре 2004 года был назначен на должность главного специалиста ГАСН Комитета по архитектуре и развитию Барнаула, работал в строительном управлении-5 АО «Стройгаз». С июня 2005 по февраль 2007 года замещал должности ведущего, главного специалиста инспекции государственного строительного надзора Комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре (преобразованного в Управление Алтайского края по строительству и архитектуре).

С февраля 2007 по декабрь 2012 года руководил Инспекцией Алтайского края по надзору в строительстве. С января 2013 по декабрь 2018 год занимал руководящие должности в строительных компаниях.

Как ранее писал «Политсибру», экс-председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров возглавил городское МКУ «Архитектура города Барнаула».