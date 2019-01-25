«В очередной раз кинули»: барнаулец рассказал о продолжении истории с «Жемчужной рекой»

Новости 14.01.2019 21:24 109

12 декабря «Ростуризм» исключил из Единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших под брендом туроператора «Жемчужная Река», — ООО «Тревел Дизайнерс» и «Геркулес Трэвел». Туристы не могли вылететь из Китая из-за финансовых проблем туроператора. Всем пострадавшим обещали выплатить компенсацию. Однако, как сообщил «Барнаул 22» читатель Денис Новиков, компенсация оказалась «копеечной».

«Хочу поделиться своей неприятной ситуацией, которая произошла со мной и еще с тысячами обычных граждан, которые хотели слетать отдохнуть в Китай! Как, наверное, многие из вас слышали: туроператор «Жемчужная река» напродавал туров, по сведениям не одну тысячу по всей России, и перед Новым годом не смог выполнить обязательства перед туристами. Его исключили из реестра туроператоров. Кто все-таки смог улететь перед Новым годом в Китай, оказались в очень плохой ситуации. Вылеты отменили, из гостиниц выселили, люди около двух недель сидели в Китае, их банально кинули на произвол судьбы. Люди звонили. Спустя две недели пустили кое-как пару чартеров и люди улетели, и вроде даже не в свои города», - рассказал Денис Новиков.

Барнаулец прикрепил к сообщению чек с суммой тура - 37431 руб. В долгожданное путешествие он так и не отправился. Компенсацию за оплаченную поездку ему не предоставили.

«Людей очень много. Все туры были якобы застрахованы, но, как оказалось, на 10 млн. На всех обманутых туристов получаются «копейки». Турагентство в Барнауле, в котором лично я купил тур (продавали все эти путевки туристам со своей комиссией около 18 %) с себя обязательства по выплате полностью снимают, так как я якобы заключил договор с туроператором, а не с турагентом. Соответственно агенты сейчас не хотят помогать. Как некоторые агенты, могли бы отдать хотя бы комиссию, но даже этого не хотят делать! СМИ молчат, никто никак не хочет помочь людям. Создали уже группы «ВКонтакте» сами потерпевшие и пытаются помочь себе сами! Звонили в Роспотребнадзор, они тоже никак не решают ситуацию, ссылаясь опять же на туроператора. В общем, в очередной раз людей кинули на произвол судьбы - как хотите так и выкручивайтесь. А для кого-то это мог быть первый в их жизни отпуск, который так и не состоялся! Этим постом хочу привлечь общественность решить эту ситуацию!», - пишет барнаулец.

Стоит отметить, что 20 декабря, как сообщило Открытое правительство Алтайского края, все алтайские туристы добрались до Барнаула. Дополнительные авиарейсы с китайского острова организовали Федеральное агентство по туризму и Ассоциация «Турпомощь». Из Поднебесной 40 алтайских туристов доставили в Москву, Красноярск и Челябинск, а затем направили в Барнаул.