Крещенский городок установят на Речном вокзале в Барнауле

Новости 14.01.2019 21:56 77

В администрации Барнаула рассмотрели вопросы организации и проведения христианского праздника «Крещение Господне». Основные праздничные мероприятия в городе пройдут в Крещенском городке, который возведут на Оби у Речного вокзала к 19 января, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Праздник начнется с шествия от Знаменского монастыря в направлении Речного вокзала в 11:00 и продолжится на реке Оби. Все желающие смогут окунуться в ледяную купель.

Предполагается, что одновременно на льду смогут находиться до 50 человек, а у самой купели – до 10 человек. На Речном вокзале будет организовано круглосуточное дежурство нарядов полиции, в праздничный день будут дежурить водолазы, спасатели. Для удобства барнаульцев установят раздевалки и бани, организуют торговлю чаем, кофе, свежей выпечкой.

Специалисты напоминают о запрете использования речной воды из купели для питья, употребления алкоголя до и после окунания.