Памятники истории в Бийске заиграли по-новому

Новости 20.01.2019 18:45 173

В Бийске сделали архитектурную подсветку двух исторических зданий. Теперь уникальными примерами архитектуры начала XX века можно любоваться и ночью, сообщили в пресс-службе краевого минкультуры.

Подсветкой оформили здание Музея Чуйского тракта (бывший особняк купца Варвинского начала XX века) и Бийский драматический театр (1916 года постройки). Как писал «Бийский рабочий», городскому бюджету эта работа обошлась в 400 тысяч рублей.

Для освещения применили особые светодиодные светильники со сложной оптической системой, фокусирующей свет под разными углами. Подчеркивается, что светильники местного, алтайского, производства. Помимо эстетических задач подсветка поможет дополнительно осветить Старый центр в ночное время, отмечают в ведомстве.

Директор Бийского краеведческого музея им. В. Бианки Светлана Бартышева очень рада, что теперь их музей светится ночью.

«Мы очень рады, что была найдена такая замечательная возможность в ночное время показать красоту нашего здания. Надеюсь, что после ремонта подобным же образом осветят и особняк Ассанова, где расположены основные фонды нашего учреждения», - поделилась она.

Ранее «Политсибру» писал, что в Барнауле также занялись архитектурной подсветкой исторических зданий. Работы по улучшению освещения проводят в рамках реализации городской программы «Капитальный ремонт линий наружного освещения 2018». Концепцию разработали специалисты МУП «Барнаулгорсвет». В рамках городской программы планируется провести работы на 22 объектах.