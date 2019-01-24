В Алтайском крае назначили нового главного судебного пристава

Новости 14.01.2019 22:59 68

Сегодня, 14 января, сотрудникам Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю представили нового руководителя. По информации с официального сайта управления, главным судебным приставом в регионе стал Дмитрий Лабутин.

Ранее Дмитрий Лабутин являлся заместителем главного судебного пристава по Алтайскому краю.

Справка:

Дмитрий Николаевич Лабутин в 1993 году окончил Семипалатинский педагогический институт, в 2008 году - Алтайскую академию экономики и права. С сентября 1992 года по декабрь 2003 года работал на разных административно-хозяйственных должностях Республики Казахстан. В марте 2004 года его назначили на должность судебного пристава – исполнителя министерства юстиции по Алтайскому краю. В октябре 2007 года назначен на должность заместителя начальника отдела – судебного пристава исполнителя отдела судебных приставов Индустриального района Барнаула. С мая по июль 2012 года исполнял обязанности помощника руководителя управления по Алтайскому краю. В июле 2012 назначен на должность заместителя руководителя главного судебного пристава в регионе. Женат, имеет двух дочерей.