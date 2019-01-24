Власти Алтайского края проанализируют готовность к ЧП после трагедии в Магнитогорске

Новости 14.01.2019 23:29 73

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу проанализировать готовность региона к чрезвычайным ситуациям, связанным со взрывом газа. Об этом на пресс-конференции 14 января сказал зампредседателя правительства по ЧС Игорь Степаненко.

После трагедии в Магнитогорске, где под Новый год в жилом доме произошел взрыв газа, унесший жизни 39 человек, в Алтайском крае проведут анализ подготовки всех служб к подобным происшествиям. По словам Игоря Степаненко, такая работа в крае проводилась, в том числе и в декабре прошлого года руководители органов гражданской обороны проходили спецподготовку.

«Губернатором края поставлена задача - провести сегодня все подготовительные мероприятия и анализ того, насколько мы готовы к таким ситуациям, начиная от действий технических служб, заканчивая правоохранительными органами и социальной защитой. Это нужно для того, чтобы в случае, не дай бог, повторения таких ситуаций где-либо, мы могли пошагово понимать все наши действия», - заявил вице-губернатор.

На вопрос журналистов о том, какие подготовительные меры все-таки будут приняты, Степаненко конкретных мероприятий не назвал, но заверил, что «работы ведется и контроль осуществляется».

«Как только происходят такие ситуации, градус внимания на территориях всегда повышается. Меры приняты и работа проводится, не знаю, насколько нужно, чтобы она была заметна», - отметил он. Однако добавил, что позже готов подробно рассказать, что и как было сделано для недопущения подобных трагедий.

Напомним, утром 14 января также взрыв газа произошел в городе Шахты Ростовской области. По данным экстренных служб, пишет RT, один человек погиб, семерых удалось спасти. Ещё несколько человек находятся под завалами. Жители дома, в котором произошла детонация газа, вызывали газовую службу за месяц до взрыва, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что это не связано с происшествием, все выявленные тогда неполадки были устранены.