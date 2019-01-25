В Иркутской области у судебных приставов украли конфискованный нефрит на 1 млн рублей

Новости 14.01.2019 23:50 94

Во время новогодних праздников неизвестные похитили конфискованный нефрит стоимостью почти 1 миллион рублей из отдела судебных приставов. Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, сообщило ИА «ИрСити».

В конце прошлого года в отдел судебных приставов поступило постановление суда о конфискации у должника орудия совершения или предмета административного правонарушения, а также об изъятии камня породы нефрит весом 213,25 килограмма, который оценили в 971 тыс. рублей. Организация, которая занимается реализацией, уничтожением и обращением в доход государства арестованного или конфискованного имущества должников, не смогла забрать камень из отдела до наступления праздников. Нефрит оставили в хранилище служебного помещения.

Приставы уже подали заявление о краже в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.