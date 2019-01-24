Более половины россиян выступают за отставку правительства

Новости 15.01.2019 2:15 81

Более половины россиян имеют претензии к нынешнему кабинету министров РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», пишет «Интерфакс».

В ходе исследования было выявлено, что о неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса, 46% опрошенных считают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% отметили, что оно не заботится о социальной защите населения. Также 46% утверждают, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике.

Лишь 7% участников опроса не имеют претензий к деятельности кабинета министров. За отставку действующего правительства проголосовали 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.