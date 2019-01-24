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Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Барнауле

Новости
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Сегодня, 14 января, в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла в районе дома № 58 по улице Северо-Западной. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж дежурной части ГИБДД Барнаула. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074.

В результате ДТП пассажиры иномарки, женщина 1967 года рождения и две девочки 2002 года рождения, получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Автор: Анна Перевощикова

Фото: Инцидент Барнаул

#барнаул #происшествия