Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Барнауле

Новости 15.01.2019 0:40 75

Сегодня, 14 января, в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Три человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла в районе дома № 58 по улице Северо-Западной. На место происшествия незамедлительно выдвинулся экипаж дежурной части ГИБДД Барнаула. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21074.

В результате ДТП пассажиры иномарки, женщина 1967 года рождения и две девочки 2002 года рождения, получили телесные повреждения, им была оказана медицинская помощь.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.