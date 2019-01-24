Барнаульцы начали год с поиска нового работодателя

Новости 15.01.2019 14:39 75

Барнаульцы начали 2019 год с поиска новой работы. По данным экспертов сайта HeadHunter, 6 тыс. 300 горожан выставили свои резюме на сайте.

Эксперты сайта по поиску работы и персонала проанализировали новые и активированные резюме жителей Барнаула с начала года. Чаще всего это соискатели в сфере продаж, на втором месте оказалась начинающие специалисты, на третьем – «Административный персонал».

«Продажи» традиционно лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей. До сих пор есть мнение, что соискатели в праздники работу не ищут, но это давно не так. Обещание новой жизни в новый год для многих как раз и начинается со смены работодателя. Тем более, что есть время посмотреть предложения, которые есть на рынке, найти вакансии «работодателей «мечты», без спешки отредактировать/ создать резюме», - отметила Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.

Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет активнее всего включились в поиск нового работодателя: на их долю приходится 61% резюме января. При этом, 1% кандидатов в возрасте от 60 лет, 2% - с 14 до 18 лет.

Также в ходе исследования эксперты установили, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий и медицинский персонал, продавцов, менеджеров по продажам, а также на ИТ-специалистов.

В среднем, поиск работы занимает около трёх месяцев. Чем выше должность, тем дольше длится поиск.