Вице-губернатор извинился, что «не рванул» на место крупного ЧП в Барнауле

Новости 15.01.2019 1:14 79

Заместитель председателя правительства Алтайского края в сфере ГО и ЧС Игорь Степаненко объяснил, почему не присутствовал на месте крупной коммунальной аварии в Барнауле 8 декабря 2018 года, а вместо этого участвовал в эстафете огня Универсиады. В той ситуации важнее было достойно встретить огонь, считает чиновник.

Как рассказал на пресс-конференции 14 января Игорь Степаненко, он был в курсе произошедшей на ВРЗ аварии, которая оставила без тепла более 10 тысяч человек. Однако ж эстафета огня Универсиады носит международный характер, и перенести ее было невозможно, уверяет зампредседателя правительства.

«Ну, сложилось так, что руководство края и города находилось в Москве на съезде (съезд «Единой России» 7-8 декабря, - прим. «Политсибру»). Конечно, мы понимаем, что можно взять и рвануть, и скажут вот какой молодец, примчался на боевом коне, на лыжах, на коньках, универсиада же зимняя. Но два министра – Александр Климин (министр промышленности и энергетики Алтайского края) и Иван Гилев (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края) были на месте аварии, первый заместитель Дугина (Сергей Дугин - глава Барнаула) тоже был на месте аварии. Оперативный штаб был организован в ту же ночь», - говорит Степаненко.

Также он подчеркнул, что «муниципалитет (представители администрации города) летал по Барнаулу, чтобы этап универсиады прошел без каких-либо срывов», потому что «это имиджевые, международные вещи».

«Поверьте, не знаю, насколько бы было эффективно в плане ликвидации аварии, если бы там появился я. Все события были на контроле. В круглосуточном режиме мы взаимодействовали со штабом. Какой-то руководитель должен прийти повздыхать на месте и уйти оттуда, еще и в какой-то мере помешав работе? В той ситуации более важным для Алтайского края было провести международный этап эстафеты огня Универсиады, абсолютно точно зная, что все возможные работы ведутся», - сказал зампредседателя краевого правительства.

Также он добавил, что из всех этапов эстафеты огня Универсиады Барнаул «показал самый высокий класс». Но все же чиновник решил извиниться перед барнаульцами, которых обидела такая ситуация.