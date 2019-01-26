Главного алтайского спасателя наградили медалью «За содружество во имя спасения»

В Новосибирске наградили лучших сибирских спасателей. За высокие показатели отметили и начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Игоря Лисина, сообщила пресс-служба экстренного ведомства.
Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности награжден начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.
В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра МЧС России Павел Барышев, начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.