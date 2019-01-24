Главного алтайского спасателя наградили медалью «За содружество во имя спасения»

Новости 20.01.2019 19:00 173

В Новосибирске наградили лучших сибирских спасателей. За высокие показатели отметили и начальника ГУ МЧС по Алтайскому краю Игоря Лисина, сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

Медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие показатели в служебной деятельности награжден начальник главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.

В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместитель министра МЧС России Павел Барышев, начальник главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Игорь Николаевич Лисин возглавляет главное управление МЧС России по Алтайскому краю с октября 2013. За высокий профессионализм и личное мужество награжден Орденом Дружбы, медалью «70 лет вооруженных сил СССР», четырнадцатью ведомственными знаками отличия, в том числе медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», двумя медалями Алтайского края, в том числе медалью Алтайского края «За честь и мужество».