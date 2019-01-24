Зампред алтайского правительства оценил крещенские купания как «неясный ритуал»

Новости 15.01.2019 2:47 82

На этой неделе, 19 января, православные верующие отмечают Крещение. Традиционно в этот день все желающие окунаются в купель. Специалисты МЧС по Алтайскому краю уже проверили толщину льда на Оби. Журналисты поинтересовались у зампредседателя правительства по ГО и ЧС Игоря Степаненко, как он относится к купанию в ледяной воде.

Чиновник несколько удивил ответом. Он привел слова представителя духовенства, которые считает правильными.

«Я так полагаю, это событие стали превращать в не очень ясный ритуал. Мне очень понравилось высказывание представителя нашего духовенства, он говорит: «Вот я бы, конечно, спросил у «ныряльщиков» - ты хоть раз в год в церкви-то был, хоть одну молитву знаешь? Приходишь сюда, дышишь «сугревом» своим изнутри, еще и детей за собой тащишь», - смеясь сказал Степаненко.

Однако из спортивного интереса чиновник все-таки в прорубь нырял.