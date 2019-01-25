Энергокомпания заявила о старте акции «Меняем долги на призы». Клиенты компании в Алтайском крае и Республике Алтай могут принять участие в розыгрыше более 500 призов, если завершат год без долгов за электроэнергию.
Стать участником очень просто. Для этого не нужны никакие дополнительные траты и лишние действия – просто погасите все свои долги за электроэнергию (включая пеню), внесите предварительный платеж за декабрь не позднее 31 декабря 2018 г.
В призовом фонде – мультиварки, утюги, электрочайники, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемую компанией.
Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии СМИ и общественности 28.02.2019 г. Выдача призов - в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призеров с 10.03.2019 г. до 30.03.2019 г.
Оплатить электроэнергию можно любым способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи также можно сделать в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».
Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ:
На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции.
Подробные условия акции АО «Алтайэнергосбыт» «Меняем долги на призы»:
- Данная акция не распространяется на сотрудников АО «Алтайэнергосбыт».
- Акция проводится в период с 01.10.2018г. по 30.03.2019г.
- Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности 28.02.2019г.
- Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:
Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО «Алтайэнергосбыт» (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет – генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции. Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года. Его результаты буду опубликованы на сайте АО «Алтайэнергосбыт» 06.03.2019г. Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов - победителей акции. Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность с 10.03.2019г. до 30.03.2019г. Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте АО «Алтайэнергосбыт».