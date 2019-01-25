«Алтайэнергосбыт» предлагает выгодно рассчитаться с долгами

Новости 10.12.2018 16:30 71

Энергокомпания заявила о старте акции «Меняем долги на призы». Клиенты компании в Алтайском крае и Республике Алтай могут принять участие в розыгрыше более 500 призов, если завершат год без долгов за электроэнергию.

Стать участником очень просто. Для этого не нужны никакие дополнительные траты и лишние действия – просто погасите все свои долги за электроэнергию (включая пеню), внесите предварительный платеж за декабрь не позднее 31 декабря 2018 г.

В призовом фонде – мультиварки, утюги, электрочайники, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию, реализуемую компанией.

Розыгрыш будет проведен в г. Барнауле в присутствии СМИ и общественности 28.02.2019 г. Выдача призов - в клиентских офисах АО «Алтайэнергосбыт» на территориях обслуживания абонентов-призеров с 10.03.2019 г. до 30.03.2019 г.

Оплатить электроэнергию можно любым способом: банковской картой с помощью сервиса «Личный кабинет клиента» на сайте АО «Алтайэнергосбыт» altaiensb.com, а также в мобильном приложении «Алтайэнергосбыт» доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи также можно сделать в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО «Сбербанк России», посредством сервиса «Сбербанк Онлайн», в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему «Город», в отделениях ФГУП «Почта России», через кассу в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт».

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий НАГОРНОВ: На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции.