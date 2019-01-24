«Надо понять»: председатель АКЗС потребовал проверить тарифы на вывоз ТКО в Славгороде

Новости 15.01.2019 14:07 74

Председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко поручил взять на контроль ход «мусорной реформы» в так называемой Славгородской зоне региона. В начале нового года на имя спикера поступило обращение от депутатов Славгородского горсобрания о том, что в городе и в окрестностях в разы выросли тарифы на сбор мусора.

По словам Романенко, тариф на вывоз ТКО по Славгородской зоне является самым высоким в крае. Так, тариф на человека за мусор IV класса опасности в Славгородской зоне составляет 113,43 рублей, в то время как в Барнауле эта сумма составляет 66,82 рубля, в Заринской зоне - 41,93 рублей. Славгородские депутаты считают, что рост платы за вывоз мусора для семьей может доходить до 300%.

Беспокойство вызвало и более чем двукратное повышение тарифов на самовывоз твердых коммунальных отходов. В 2018 году тариф для населения составлял 266 руб./1 куб.м., а в 2019 году - уже 767,46 руб./1 куб.м. для IV класса опасности.

«Начала работу новая система сбора ТКО, а на совете по взаимодействию мы определялись - в новом году будем держать на контроле ход реформы. Надо понять, отчего в Славгороде тарифы на вывоз мусора выросли больше, чем вдвое, является ли обоснованным такое решение. Зарплаты в Славгороде - далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной», - цитирует спикера АКЗС офсайт регионального парламента.

Заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин подчеркнул, что работа по обращению уже началась, направлены письма в антимонопольную службу и в управление по регулированию цен и тарифов. Депутаты будут держать вопрос на контроле.

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