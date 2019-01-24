Владельцу бурятского кафе выписали штраф после того, как 150 человек отравились «Цезарем»

Новости 15.01.2019 15:11 83

Суд в Улан-Удэ признал индивидуального предпринимателя, владельца кафе "ШулэнДо", виновным в нарушении правил санитарии, повлекших отравление в январе прошлого года 150 человек. В итоге мужчина отделался относительно небольшим штрафом.

Как сказано на сайте прокуратуры Республики Бурятия, бизнесмен обвинялся по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Он признал вину, загладил вред потерпевшим и возместил средства, затраченные территориальным фондом обязательного медицинского страхования на лечение пострадавших.

"Судом по ходатайству следственного управления МВД по Республике Бурятия уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в релизе. Куда сильнее в данном случае пострадала репутация бизнесмена, равно как и принадлежащего ему кафе.

Как сообщалось, первые пострадавшие обратились в республиканскую клиническую инфекционную больницу 10 января с признаками острой кишечной инфекции. Выяснилось, что все они 8-11 января 2018 года посещали кафе "ШулэнДо" и ели салат "Цезарь" и другие блюда из курицы. Всего пострадали 150 человек.