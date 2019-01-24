Бийские перевозчики загорелись идеей поднять цены на проезд

Новости 15.01.2019 15:38 89

Пассажироперевозчики в Бийске намерены добиться повышения цен на проезд в автобусах, пишет «Бийский рабочий». Стоимость предприниматели хотят поднять минимум до 20 рублей.

Последний раз тариф в Бийске поднимали в июле 2016 года, до этого - в октябре 2015 года. Так, в первый раз цена выросла с 13 до 15 рублей, в трамваях – с 12 до 15 рублей. В июле 2016 года проезд подорожал еще на 2,5 рубля – с 15 рублей до 17,5 рублей.

Как рассказали изданию в отделе ценообразования городской администрации, сейчас не может быть речи не только о повышении, но даже и о сроках рассмотрения и утверждения нового тарифа.

«Дело в том, что документы, подтверждающие экономическое обоснование тарифа, предоставила лишь пятая часть перевозчиков. А этого по существующим правилам недостаточно для начала рассмотрения вопроса», - пишет «БР».

Напомним, с 1 января в Барнауле повысились цены на проезд – до 23 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 25 рублей в маршрутных такси. Этого столичные перевозчики добивались целый год.