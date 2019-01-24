14 января стало известно, что прокуратура требует остановить работу ДК «Сибэнергомаш» (в народе ДК Котельщиков) в Барнауле до устранения нарушений пожарной безопасности.
«Политсибру» решил вспомнить несколько фактов об известном горожанам месте.
Дворец культуры Котельщиков был открыт 7 ноября 1972 года. Помогали строить здание рабочие Барнаульского котельного завода. С этой даты все свои праздники заводчане проводили в собственном ДК. В начале 1990-х годов завод был приватизирован и реорганизован в ОАО «Сибэнергомаш».
В 2006 году вентиляторы и дымососы производства «Сибэнергомаш» были включены в список «100 лучших товаров России».
В 2007 ДК «Сибэнергомаш» закрывали. Причиной двухмесячной приостановки стали нарушения в организации противопожарной безопасности. В частности – на окнах первого этажа стояли решетки, не было автоматической противопожарной сигнализации. В 2010 ДК также запрещали работать по этой же причине.
В 2015 году ЗАО «Сибэнергомаш» обанкротилось, здание выкупил барнаульский бизнесмен и существенно поднял арендную плату (говорилось о восьмикратном увеличении!) для творческих детских коллективов, кружков и секций, располагавшихся в здании.
В марте 2012 «Справедливая Россия» провела митинг-концерт в защиту ДК «Сибэнергомаш». Собрались более 300 детей и родителей. Лозунги были такие: «Больше 1000 ребят петь и танцевать хотят, а злой дядька Черномор* выгоняет нас долой», «Город встретит юбилей в торговом центре «Холидей», «Партия жуликов и воров, нам не нужна ваша «культура».
(* - Виталий Черномор - председатель совета директоров ГК «Трубмаш» , когда-то собственник завода «Сибэнергомаш»)
Экс-губернатор Александр Карлин в свое блоге писал: «Какое отношение к культуре имеет бурлящая там в настоящее время деятельность, не совсем понятно. Торговля шубами, мебелью, выставки животных, представительства медицинских компаний, дискотеки с мордобоями… Заповедник лихих девяностых».
Мастерская «Архисидек» публиковала рендеры возможной реконструкции здания:
В 2015 году ДК был отключен от системы централизованного отопления. Представители СГК предъявили постановление и демонтировали участок трубопровода. Это была вынужденная мера, так как банкротившийся тогда ОАО «Сибэнергомаш» не платил за тепло почти два года.
Что раньше было на месте Дворца котельщиков? Доктор исторических наук, профессор АлтГУ Валерий Скубневский рассказывал «Политсибру», что в конце 50-х - начале 60-х годов в этом районе был «Копай-город» - землянки, выстроенные во время и после Великой Отечественной войны.
«Их начали сносить, когда стали прокладывать трамвайные пути. В 1962 году закончили строительство моста через проспект Ленина над железнодорожной выемкой - до этого перейти ее можно было, только спустившись вниз по деревянной лестнице. Выемка разрывала Ленинский проспект, и поэтому строительство путепровода было большим событием для города. Раньше трамвай доходил до Нового рынка, поворачивал и дальше шел по проспекту Калинина вдоль заводов.
Барнаульские землянки были, конечно, не такие как на фронте. Над землей возвышались небольшие строения, что-то типа сараев с окошками. Для строительства использовалось все, что оказывалось под рукой, - доски, фанера, старая мебель, панцирные сетки от кроватей. Рядом были маленькие грядочки с зеленью, у кого-то коза была привязана. Этот район представлял собой что-то типа бразильских фавел. Здесь не было ни прямых улиц, ни переулков. Жителей «Копай-города» расселяли в основном на Поток - его в те годы интенсивно строили. Тогда же начали строить и Ближние Черемушки».