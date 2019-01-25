Что раньше было на месте Дворца котельщиков? Доктор исторических наук, профессор АлтГУ Валерий Скубневский рассказывал «Политсибру», что в конце 50-х - начале 60-х годов в этом районе был «Копай-город» - землянки, выстроенные во время и после Великой Отечественной войны.

«Их начали сносить, когда стали прокладывать трамвайные пути. В 1962 году закончили строительство моста через проспект Ленина над железнодорожной выемкой - до этого перейти ее можно было, только спустившись вниз по деревянной лестнице. Выемка разрывала Ленинский проспект, и поэтому строительство путепровода было большим событием для города. Раньше трамвай доходил до Нового рынка, поворачивал и дальше шел по проспекту Калинина вдоль заводов.

Барнаульские землянки были, конечно, не такие как на фронте. Над землей возвышались небольшие строения, что-то типа сараев с окошками. Для строительства использовалось все, что оказывалось под рукой, - доски, фанера, старая мебель, панцирные сетки от кроватей. Рядом были маленькие грядочки с зеленью, у кого-то коза была привязана. Этот район представлял собой что-то типа бразильских фавел. Здесь не было ни прямых улиц, ни переулков. Жителей «Копай-города» расселяли в основном на Поток - его в те годы интенсивно строили. Тогда же начали строить и Ближние Черемушки».