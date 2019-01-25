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9 фактов о барнаульском ДК «Сибэнергомаш»

Новости
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14 января стало известно, что прокуратура требует остановить работу ДК «Сибэнергомаш» (в народе ДК Котельщиков) в Барнауле до устранения нарушений пожарной безопасности.

«Политсибру» решил вспомнить несколько фактов об известном горожанам месте.

День рождения

Дворец культуры Котельщиков был открыт 7 ноября 1972 года. Помогали строить здание рабочие Барнаульского котельного завода. С этой даты все свои праздники заводчане проводили в собственном ДК. В начале 1990-х годов завод был приватизирован и реорганизован в ОАО «Сибэнергомаш».

Лучшие дымососы

В 2006 году вентиляторы и дымососы производства «Сибэнергомаш» были включены в список «100 лучших товаров России».

Решетки на окнах

В 2007 ДК «Сибэнергомаш» закрывали. Причиной двухмесячной приостановки стали нарушения в организации противопожарной безопасности. В частности – на окнах первого этажа стояли решетки, не было автоматической противопожарной сигнализации. В 2010 ДК также запрещали работать по этой же причине.

Восьмикратный рост аренды

В 2015 году ЗАО «Сибэнергомаш» обанкротилось, здание выкупил барнаульский бизнесмен и существенно поднял арендную плату (говорилось о восьмикратном увеличении!) для творческих детских коллективов, кружков и секций, располагавшихся в здании.

Злые дядьки

В марте 2012 «Справедливая Россия» провела митинг-концерт в защиту ДК «Сибэнергомаш». Собрались более 300 детей и родителей. Лозунги были такие: «Больше 1000 ребят петь и танцевать хотят, а злой дядька Черномор* выгоняет нас долой», «Город встретит юбилей в торговом центре «Холидей», «Партия жуликов и воров, нам не нужна ваша «культура».

(* -  Виталий Черномор - председатель совета директоров ГК «Трубмаш» , когда-то собственник завода «Сибэнергомаш»)

Шубы, мебель, мордобои

Экс-губернатор Александр Карлин в свое блоге писал: «Какое отношение к культуре имеет бурлящая там в настоящее время деятельность, не совсем понятно. Торговля шубами, мебелью, выставки животных, представительства медицинских компаний, дискотеки с мордобоями… Заповедник лихих девяностых».

ДК со свечками

Мастерская «Архисидек» публиковала рендеры возможной реконструкции здания:

Без тепла

В 2015 году ДК  был отключен от системы централизованного отопления. Представители СГК предъявили постановление и демонтировали участок трубопровода. Это была вынужденная мера, так как банкротившийся тогда ОАО «Сибэнергомаш» не платил за тепло почти два года.

«Копай-город»

Что раньше было на месте Дворца котельщиков? Доктор исторических наук, профессор АлтГУ Валерий Скубневский рассказывал «Политсибру», что в конце 50-х - начале 60-х годов в этом районе был «Копай-город» - землянки, выстроенные во время и после Великой Отечественной войны.

«Их начали сносить, когда стали прокладывать трамвайные пути. В 1962 году закончили строительство моста через проспект Ленина над железнодорожной выемкой - до этого перейти ее можно было, только спустившись вниз по деревянной лестнице. Выемка разрывала Ленинский проспект, и поэтому строительство путепровода было большим событием для города. Раньше трамвай доходил до Нового рынка, поворачивал и дальше шел по проспекту Калинина вдоль заводов.

Барнаульские землянки были, конечно, не такие как на фронте. Над землей возвышались небольшие строения, что-то типа сараев с окошками. Для строительства использовалось все, что оказывалось под рукой, - доски, фанера, старая мебель, панцирные сетки от кроватей. Рядом были маленькие грядочки с зеленью, у кого-то коза была привязана. Этот район представлял собой что-то типа бразильских фавел. Здесь не было ни прямых улиц, ни переулков. Жителей «Копай-города» расселяли в основном на Поток - его в те годы интенсивно строили. Тогда же начали строить и Ближние Черемушки».

Из архива АГКМ

Автор: Рита Перегудова

Фото: meha-kirov.ru

#барнаул