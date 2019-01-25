Очередная коммунальная авария в Барнауле оставила без воды частный сектор и высотки

Новости 15.01.2019 16:45 84

Утром 15 января в Барнауле в очередной раз в текущем отопительном сезоне произошла коммунальная авария. Без воды в настоящее время находятся 10 административных зданий, 2 многоквартирных дома и 16 домов частного сектора, сказано на сайте администрации города.

Сообщение о выходе воды на проезжую часть в районе здания по адресу: проспект Комсомольский, 9 поступило в единую диспетчерскую службу города в 6 утра. Аварийная бригада Барнаульского водоканала оперативно прибыла на место. В 8:00 установлено место повреждения, выход воды на проезжую часть прекращен. Сотрудники водоканала приступили к аварийно-восстановительным работам на трубопроводе диаметром 300 мм.



На время проведения работ ограничена подача воды в жилые дома и административные здания.



На место аварии прибыла техника (две комбинированные дорожные машины, трактор со щеткой) для устранения последствий выхода воды на дорогу. Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда участка, где работает дорожная техника.



Вопрос устранения аварии находится на контроле главы Барнаула Сергея Дугина.

