Несовершеннолетний парень подозревается в убийстве отчима в Алтайском крае

Новости 15.01.2019 17:40 79

В Тальменском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства местного жителя. Подозреваемым в убийстве стал его 16-летний пасынок, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

13 января 2019 года в одном из сел Тальменского района в доме было обнаружено тело 31-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи установили, что несовершеннолетний поссорился с отчимом и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой он скончался на месте происшествия. Потерпевший и подросток часто конфликтовали из-за того, что отчим злоупотреблял спиртными напитками и вел себя аморально.

Подозреваемого юношу задержали. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.