Статистика гибели людей в огне и на воде встревожила алтайские власти

Новости 15.01.2019 18:45 91

За две недели 2019 года в пожарах в Алтайском крае погибло 17 человек. В целом за прошедший год статистика гибели людей в огне и на водоемах оказалась тревожной. Об этом на пресс-конференции рассказал зампредседателя правительства. курирующий сферу ГО и ЧС, Игорь Степаненко.

На объектах ЖКХ за новогодние каникулы произошло 10 коммунальных ЧП: в Бийском, Первомайском, Кулундинском, Калманском, Усть-Калманском, Алейском, Локтевском районах, а также в Бийске, Барнауле и Яровом. Среди причин Степаненко отметил изношенность сетей, которая по краю составляет от 50 до 70%.

«К сожалению, длительный период недофинансирования коммуникаций преподносил и преподносит неприятные сюрпризы. Здесь очень важно то, насколько оперативно данные вопросы решаются, насколько население успевает почувствовать, что что-то происходит с нарушением привычной системы жизнедеятельности», - прокомментировал он.

В крае готовятся программы модернизации сетей в Рубцовске, Бийске, Барнауле. Финансирование будет увеличено в разы, но цифры Степаненко назвать затруднился.

«Неприятными результатами», хоть и прогнозируемыми, Игорь Степаненко назвал увеличение числа пожаров. Такая ситуация происходит во многих регионах, однако это не должно использоваться как самоуспокоение, отметил чиновник.

«Эта статистика для нас очень тревожная и очень горькая. Главной причиной пожаров [в новогодние каникулы] является праздничность, к сожалению, безответственное порой поведение людей, которые становятся жертвами. 17 человек это очень много, конечно. Губернатор еще в прошлом году ставил задачу - принимать все меры, чтобы сократить количество погибающих на пожарах и на воде в Алтайском крае. Но не всегда складывается так, как хотелось бы», - подчеркнул Степаненко.

Так, в 2018 году произошло 3129 пожаров, на которых погибло 158 человек. В 2017 – 3165 (161 человек погиб), в 2016 произошло 3259 пожаров с гибелью 183 человек.

Тревожная ситуация остается с происшествиями на водных объектах, доложил Игорь Степаненко. В 2018 году в крае утонуло 74 человека (из них девять детей). В 2017 году таких случаев было 78, в 2016 - 94.

Также зампред правительства отметил три происшествия краевого значения, при которых в регионе вводили режим ЧС:

Коммунальные проблемы в селе Кусак Немецкого района в января 2018 года. Там власти были «вынуждены были вводить ЧС, потому что органы местного самоуправления не справились с этой задачей», сказал чиновник.

Весенний паводок - в зоне подтопления было 218 населенных пунктов, 3149 жилых домов подтопило. Ущерб оценивается более чем в миллиард рублей.

Крушение в июне прошлого года на территории Первомайского района легкомоторного самолета ЯК 52, в котором погибли два человека.

Кроме того, режим ЧС также вводили в Барнауле из-за июньского шторма, а также муниципальные образования за год 41 раз объявляли ЧС по разным причинам (коммунальные аварии, необходимость аварийных работ на котельных, отсутствие угля и так далее).

Журналисты спросили Степаненко, как он в целом оценивает сложившуюся в крае систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. Напомним, чиновник прибыл на Алтай из Красноярского края.