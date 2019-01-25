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В Татьянин день ректор алтайского политеха накормит студентов сбитнем

Новости
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Политех приготовил сюрпризы ко Дню российского студенчества. 25 января с 10 до 12 часов студенческую молодежь приглашают на народные забавы и конкурсы, которые пройдут в манеже технического университета, сообщают в пресс-службе вуза.

В 12 часов там состоится межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы представят свои кулинарные творения: торты, блины с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое. Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков угостит всех гостей праздника сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

Также в этот день студентов приглашают принять участие в Божественной литургии, которая начнется в 8:30 в Никольской церкви (проспект Ленина, 36).

В 10:30 участники крестного хода пройдут до часовни Святой Татианы (АлтГТУ), где в 10:45 состоится молебен.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Илья Климентьев

#барнаул #молодежь #алтгту