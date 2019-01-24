В Татьянин день ректор алтайского политеха накормит студентов сбитнем

Новости 20.01.2019 21:22 193

Политех приготовил сюрпризы ко Дню российского студенчества. 25 января с 10 до 12 часов студенческую молодежь приглашают на народные забавы и конкурсы, которые пройдут в манеже технического университета, сообщают в пресс-службе вуза.

В 12 часов там состоится межвузовский конкурс «Угощение от Татьяны». Участницы представят свои кулинарные творения: торты, блины с разными начинками, профитроли, рулеты, печенье и многое другое. Ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков угостит всех гостей праздника сбитнем «Ползуновский», который приготовят студенты института биотехнологии, пищевой и химической инженерии.

Также в этот день студентов приглашают принять участие в Божественной литургии, которая начнется в 8:30 в Никольской церкви (проспект Ленина, 36).

В 10:30 участники крестного хода пройдут до часовни Святой Татианы (АлтГТУ), где в 10:45 состоится молебен.