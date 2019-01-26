Школа в Новосибирске получила имя Доктора Лизы

Новости 15.01.2019 19:25 96

Школу №214 в Первомайском районе Новосибирска назвали в честь правозащитницы Елизаветы Глинки. Доктор Лиза погибла в декабре 2016 года при крушении направлявшегося в Сирию самолета Минобороны России, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Переименовать школу №214 предложил в августе 2018 года советник президента России по правам человека Михаил Федотов во время визита в Новосибирск. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что школа произвела на Федотова большое впечатление, в частности темпы ее строительства и оснащение школы.

«Эта идея была подхвачена, нашла отклик в нашем городе. Мы согласовали инициативу с близкими родственниками - мужем Глебом Глебовичем, он дал свое согласие», - процитировали слова мэра в пресс-службе городской администрации.

После смерти Доктора Лизы ее именем были названы детская клиническая больница в Грозном, крупнейший в Москве центр социальной адаптации «Люблино», Евпаторийский военный детский клинический санаторий и Вязниковский пансионат для престарелых и инвалидов.