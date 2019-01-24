Бердский суд арестовал двух подозреваемых в жестоком убийстве женщины. Видео

Новости 15.01.2019 19:40 90

Вчера, 14 января, в зале Бердского суда состоялось заседание по избранию меры пресечения фигурантам убийства женщины. Мужчины задушили мать двоих детей при продаже автомобиля, сообщил «Свидетель».

«Уголовное дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения Ирины Синельниковой 1984 года рождения. 13 января были установлены двое подозреваемых, которые были задержаны в порядке статьи 91-й УПК Российской федерации и сегодня в бердском городском суде решается вопрос о мере их пресечения», - пояснила журналистам помощник прокурора Кристина Червонных.

Во время заседания прозвучали некоторые детали преступления. Отмечается, что один из подследственных использовал в качестве оружия нападения электрошокер, а другой затягивал удавку на шее жертвы.

Председатель Бердского городского суда Павел Яковинов провозгласил вердикт об избрании меры пресечения каждому из фигурантов уголовного дела в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 дней.

Один из мужчин рассказал журналистам, что признает свою вину.

По данным следствия, представшие перед судом мужчины в конце прошлого года решили забирать машины у продавцов автомобилей, а последних убивать. 11 января мужчины встретились с продавцом автомобиля Peugeot 407, при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыли труп потерпевшей.

Напомним, подобное громкое преступление произошло в октябре в Барнауле. На улице Малахова между 38-летним жителем Барнаула и неизвестными лицами произошел конфликт. Автовладельца увезли в неизвестном направлении в багажнике собственной машины. Позднее машина пропавшего была найдена в районе поселка Власиха. Тело убитого барнаульца обнаружили в районе Пионерского озера. В ноябре двум 21-летним барнаульцам предъявили обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем. Обвиняемые высматривали дорогостоящий автомобиль, который в дальнейшем планировали продать.