Число акционеров ВТБ в СФО выросло в 1,4 раза

Новости 15.01.2019 20:20 92

Количество акционеров банка ВТБ в СФО за год увеличилось на 44% и на 1 декабря 2018 года составило 7,9 тысяч. Лидерами по росту числа миноритариев в регионе стали Новосибирская область (+52%), Красноярский край (+44%) и Иркутская область (+33%). Общее количество миноритарных держателей акций банка достигло 122 тысяч, увеличившись на 29%. Из них 121 тысяча - частные инвесторы.

Факторами, способствовавшими росту числа акционеров, стало успешное выполнение стратегии группы ВТБ, привлекательная цена приобретения акций, привлекательная дивидендная политика банка, а также уникальная программа привилегий, предполагающая существенные преференции при оформлении банковских и финансовых услуг.