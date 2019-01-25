Общественники обратились в прокуратуру из-за аварии в Тюменцево, которую уже устранили. Обновлено

Новости 15.01.2019 21:08 101

В селе Тюменцево Тюменцевского района с 10 по 14 января отсутствовало водоснабжение. Подача воды была прекращена из-за коммунальной аварии водопроводе, сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

Как пояснили активисты, подачу водоснабжения на четырех улицах алтайского села прекратили 10 января и временно восстановили 14 января. По словам жильцов, сегодня, 15 января, власти известили жителей о новом отключении воды в 11:00.

«Как сообщают жители, в системе водопровода произошел порыв, но место утечки до сих пор не установлено. В течении четырех дней водоснабжения не было на четырех улицах — Луговой, Озерной, Столбовой и Барнаульской. Подвоз воды не организован», - рассказал представитель общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

Однако, как пояснили «Политсибру» в пресс-службе минстройтранса Алтайского края, рабочие ликвидировали последствия аварии вчера, 14 января, подачу воды возобновили. Повреждение на водопроводе было связано с аварией на водонапорной башне, которая произошла еще в мае прошлого года.

Тем не менее «Гражданский патруль» из-за нарушения сроков возобновления подачи холодного водоснабжения (не должны превышать 24 часов) обратился в прокуратуру Алтайского края.

UPD. «Глава района рассказал о том, что проблема с водоснабжением возникла 2-3 дня назад. Все это время вода была в селе, но доходила она до вторых этажей в многоквартирных домах лишь к вечеру. Сейчас подачу воды полностью возобновили. С 11 часов сегодняшнего дня все работает бесперебойно», - добавили в минстройтрансе Алтайского края.