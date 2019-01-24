По таланту он не уступал Малкину: сегодня алтайскому хоккеисту Алексею Черепанову исполнилось бы 30

Новости 15.01.2019 20:39 82

15 января уроженцу Алтайского края, хоккеисту Алексею Черепанову исполнилось бы 30 лет. Он считался одним из самых одаренных игроков своего поколения. Будущую звезду в нем видели не только партнеры по омскому «Авангарду». Его жизнь трагически оборвалась в октябре 2008 года.

Алексей Черепанов родился в селе Озерки Тальменского района в 1989 году. В детстве он занимался как футболом, так и хоккеем. Но выбрал все-таки последний вид спорта. Известный факт, что отец Алексея возил сына в Барнаул, находившийся примерно в 50 км от родного села, чтобы он мог тренироваться. До 12 лет Алексей занимался в команде «Мотор».

После этого юный хоккеист уехал в Омск. Его лично пригласил тренер местного «Авангарда» Игорь Семёнов, после того как Алексей ярко проявил себя на одном из детских турниров, прошедших в Барнауле.

В 2005 году Алексей сыграл 5 матчей в составе «Омских Ястребов» — фарм-клуба «Авангарда». В 2006 году нападающий дебютировал в составе основной команды. Первую шайбу за «Авангард» Алексей забросил в октябре 2006 года. 17 марта 2007 года Черепанов побил рекорд по количеству голов, забитых новичком чемпионатов России в одном сезоне — 17 шайб.

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В плей-офф хоккеист продолжил успешное выступление и по итогам розыгрыша вместе с командой завоевал бронзовые медали. В итоге он был объявлен лучшим новичком сезона 2006/07. На драфте НХЛ 2007 года Алексей был выбран в первом раунде под общим 17-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

В последующие сезоны Черепанов оставался одним из основных игроков «Авангарда». Всего за три года выступлений в составе омского клуба Алексей провёл 106 матчей, в которых забросил 38 шайб и сделал 29 результативных передач, набрав таким образом 67 очков.

13 октября 2008 года во время матча КХЛ между «Витязем» и «Авангардом» у Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрок доехал до скамейки запасных и упал на лавку. Пока ехала вызванная бригада скорой помощи, игрока пытались спасти своими силами. Вызванная скорая ехала долго, а когда всё-таки приехала, оказалось, что у медицинских работников нет с собой дефибриллятора. В машине Алексею делали массаж сердца и давали сильнодействующие лекарства, но ничего не помогало. Игрока увезли в больницу, где Алексей скончался от сердечного приступа.

Черепанов никогда не жаловался на сердце, перед игрой он был здоров. Однако, по словам судмедэкспертов, у хоккеиста была ишемическая болезнь сердца. 15 октября 2008 года в Омске прошли похороны Алексея Черепанова. Церемония прощания прошла в помещении домашней арены «Авангарда». Проститься с хоккеистом пришли более 60 тысяч человек. Алексей Черепанов был похоронен на Старо-Северном кладбище города.

Алексей за свою недолгую карьеру успел стать чемпионом мира в 2007 году в составе юниорской сборной России. В честь Алексея Черепанова назван трофей - приз лучшему новичку сезона в Континентальной хоккейной лиге.