Очевидное-невероятное. За новогодние праздники водка в Республике Алтай подешевела на 12%

Новости 15.01.2019 21:41 88

Алтайкрайстат опубликовал средние цены на товары и услуги в Алтайском крае и Республике Алтай. «Политсибру» решил сравнить, как в среднем изменились цены с 24 декабря 2018 года по 9 января 2019 года в крае по сравнению с соседним регионом. Оказалось, что многие позиции, набравшие в цене в одном субъекте РФ, упали в другом.

Мясо и рыба

Килограмм говядины в Алтайском крае подорожал на 3,27 рубля (или на 1%) и стоит 297,47 рублей, свинины - на 2,73 рубля (до 255,82 рублей; 1%), а цена на баранину не изменилась (327,25 рублей). Курица стала дороже на 5,33 рубля (+4%) - 144,15 рублей, сосиски и сардельки - на 12,9 рублей (+4%) - 307,41 рублей. Колбасы также выросли в цене: полукопченая подорожала на 5,8 рублей (400,45 рублей), вареная на 7,23 рубля (350,39 рублей). В каждом случае подорожание составило примерно 1,5%. Мороженая рыба стала дороже на 1,13 рубля (менее 1%) - 137,74 рублей.

В Республике Алтай также произошло подорожание мяса, но не по всем видам. Выросли в цене свинина (на 40 копеек до 279,41 рубль), баранина (на 11,34 рубля, до 356,56 рублей), сосиски и сардельки (на 3,88 рубля, до 376,92 рублей). Колбаса полукопченая подорожала сразу на 29,51 рубль (381,26 рублей), а вареная на 45 копеек (392,6 рублей).

А вот говядина стала дешевле на 4,1 рубль (315,68 рублей), курица тоже подешевела – на 3,65 рубля (140,25 рублей).

Молочные продукты

В Алтайском крае молочные изделия подорожали по всем наименованиям. Сливочное масло на 27,67 рублей или 6% (468,16 рублей), подсолнечное - на 5,26 рублей (89,94 рублей). Пастеризованное молоко на 91 копейку за литр (47,37 рублей). Сыр вырос в цене на 7,04 рубля, т.е. на 1,5% (455,63 рубля).

В Республике Алтай цена на оба вида масла снизилась: сливочное подешевело на 9,08 рублей (520,01 рублей), подсолнечное на 1,32 рубля (94,2 рубля). Молоко также стало дешевле – на 5,5 рублей (58,45 рублей). Сыр прибавил в цене на 5,86 рублей (419,84 рублей).

Яйца и сахар

В Алтайском крае цена на яйца несущественно поднялась – на 94 копейки (56,4 рублей), а сахар подешевел на 7 копеек (46,06 рублей).

В Республике Алтай десяток яиц стал дороже на 1,64 рубля (59,37 рублей), цена на сахар также снизилась – на 1,98 рублей (51,25 рубль).

Хотя по стране яйца и сахар подорожали больше всего.

Хлеб и макароны

В Алтайском крае цена на ржаной хлеб выросла на 1,73 рубля (53,28 рубля), пшеничный прибавил 1,81 рубль (44,68 рубля). Макаронные изделия подорожали на 2,41 рубля (54,79 рубля).

В Республике Алтай ржаной хлеб стал дешевле на 12,13 рублей (55,92 рубля), а пшеничный на 3,06 рубля (45,4 рублей). Макароны же в цене выросли на 7,45 рублей (79,71 рублей).

Овощи

В обоих регионах цены на овощи сезонно выросли. В Алтайском крае сильнее всего подорожали помидоры (на 25,85 рублей - до 153,49 рублей). В Республике Алтай также на них цена выросла (на 22,19 рублей - до 187,83 рублей).

Водка

Цена на водку в Алтайском крае выросла на 9,12 рублей или 1,8% (559,15 рублей), а в Республике Алтай упала на целых 72,59 рублей или 12% (542,83 рубля).

Топливо

Дизельное топливо в Алтайском крае подорожало на 31 копейку (47,23 рубля), а в Республике Алтай осталось на прежнем уровне (47,14 рублей).