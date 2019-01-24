Сотни травмированных барнаульцев побудили прокуратуру проверить состояние дорог

Новости 15.01.2019 22:09 113

Прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку соблюдения закона при содержании улично-дорожной сети города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом стало сообщение СМИ о сотнях травмированных горожан на дорогах.

Статистику о полученных барнаульцами травмах предоставил краевой минздрав. «Вести Алтай» выпустили сюжет, в котором рассказали, что с 4 по 11 января в Барнауле пострадало почти 400 человек. За два месяца зимы – больше тысячи горожан, 328 человек лежат в больнице. Сейчас в травмпункты обращаются до восьми человек в день. Чаще всего горожане ломают руки и ноги.

Люди сообщают, что общественный транспорт не подъезжает на накатанный лёд. Жителям, чтобы не упасть прямо под автобус, приходится прыгать с бордюра на ступеньку транспорта, а тем, кто не может – держаться и заходить в автобусы и маршрутки на свой страх и риск.

В администрации города утверждают, что за остановками следят, просто денег не хватает на то, чтобы очистить весь город.

Прокуратура города проверит соблюдение законодательства при содержании улично-дорожной сети с участием районных прокуратур и сотрудников ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственных стандартов в области содержания автомобильных дорог.

Кстати, по данным администрации города, в ночь с 14 на 15 января силами МБУ «Автодорстрой» с дорог вывезли 3523 кубометров снега. Для посыпки наиболее опасных участков проезжей части, спусков, подъемов израсходовано 104 тонны песчано-соляной смеси. На городских улицах работало 113 единиц снегоуборочной техники.

