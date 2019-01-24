«Единая Россия» не будет «отбирать» подарки у учителей и врачей

Новости 15.01.2019 22:40 83

Партия «Единая Россия» подготовит и внесет ко второму чтению поправки, исключающие учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым правительственным законопроектом предлагается запретить принимать подарки. Об этом рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, сообщили на официальном сайте алтайского реготделения партии.

«Единая Россия» подготовит соответствующие поправки в законопроект, согласно которым учителя и врачи будут исключены из перечня должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки. Нужно, прежде всего, направить усилия на улучшение условий труда таких социально важных категорий работников. Поэтому в нынешних условиях считаем такой подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», - отметила Аршинова.

Партийцы даже запустили опрос граждан по данной теме в мобильном приложении «Избиратель-депутат».

Напомним, правительство РФ внесло в Государственную Думу пакет законопроектов, в которых, в частности, регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, органами субъектов РФ и местного самоуправления.