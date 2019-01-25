Житель Быстроистокского района убил женщину лопатой

Новости 15.01.2019 23:20 92

Суд в Алтайском крае вынес приговор 47-летнему жителю Быстроистокского района. Он признан виновным в убийстве бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следствие и суд установили, что 19 августа 2018 года на берегу реки Обь в одном из сел Быстроистокского района было обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве был задержан 47-летний местный житель.

Мужчина рассказал, что днем 18 августа бывшая сожительница пришла в его дом, чтобы попросить денег. На территории огорода они поссорились, обвиняемый множество раз ударил женщину лопатой по голове и ножом в шею и грудную клетку. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина ночью положил ее тело в тележку, отвез к реке и сбросил в воду.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.