«Желтые жилеты» в Барнауле вышли на акцию протеста

Новости 20.01.2019 20:24 347

Несмотря на воскресный день и хорошую погоду, собралось немного барнаульцев, примерно 200 человек. Организаторы изначально планировали привлечь около 500 горожан. Среди выступающих были замечены персек крайкома Мария Прусакова, депутат Барнаульской гордумы Елена Хрусталева, «комсомолка» Ксения Идолова и другие.

Плакаты гласили: «Одно решение – сопротивление», «Рабочие, будьте настойчивы в борьбе за свои права», «Заводы - рабочим..» и другие в духе КПРФ.

Протест коммунистов был против повышения цен на продукты, топливо, роста НДС и повышения пенсионного возраста. 16 января КПРФ проводили пикеты в общественном транспорте против роста цен на проезд.