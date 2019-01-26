Алтайские депутаты намерены ввести ответственность за брошенные машины

Секретарь Алтайского реготделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что алтайские парламентарии хотят ввести ответственность для собственников брошенных автомобилей. Эту тему он обсуждал в ходе личного приема граждан в Региональной общественной приемной «Единой России».
На прием к Романенко обратился житель Барнаула Сергей Калинин. Являясь председателем совета дома №27 по улице 50 лет СССР, он столкнулся с проблемой, связанной с парковкой брошенных автомобилей. По словам барнаульца, уже порядка семи лет во дворе вверенного ему дома стоит крупногабаритный автомобиль, мешающий очистке двора от снега, благоустройству и проведению других хозяйственных работ.
«Его владельцы проживают в нашем доме, и, на сегодняшний день, у нас нет законных механизмов для того, чтобы убрать авто, который по сути, брошен во дворе, - рассказал Сергей Калинин. – Мы изучили практику других городов по этой теме. Я хочу обратиться к краевым депутатам с предложением добавить в статью краевого закона «об административной ответственности» новый состав нарушения. Это бы развязало жителям таких домов, как наш, руки в борьбе с «подснежниками». Тем более, что проблема актуальна не только для Барнаула, а в целом для края». Сергей также добавил, что помимо неудобства это еще и вопрос безопасности: такие брошенные машины создают дополнительную нагрузку на дворы, мешают проезду скорой помощи и пожарных расчетов.
Александр Романенко отметил, что проблема, поднятая барнаульцем, уже изучается депутатами Барнаульской городской Думы, и краевой парламент готов оказать им содействие в разработке соответствующей законодательной инициативы.
«Принятые нами осенью прошлого года два краевых закона, дающие право органам местного самоуправления устанавливать правила благоустройства своей территории, и предусматривающие меры административного воздействия за нарушения, в большей степени распространяются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Знаю, что депутаты Барнаульской городской Думы решили пойти дальше и в настоящее время рассматривают проблему, связанную с брошенными автомобилями. Такая проблема в городе есть, и ваша инициатива понятна и актуальна», - отметил Александр Романенко.
Он заверил, что депутаты краевого парламента окажут барнаульским коллегам помощь в подготовке данного документа, после чего рассмотрят его на одной из ближайших сессий.
«Инициативы, исходящие с мест, от людей, непосредственно занимающихся решением проблем, важны для нас, - считает председатель АКЗС. - Думаю, что затягивать не стоит и, изучив все позиции, мы сможем внести его уже на мартовское заседание».
«Считаю правильным, когда депутаты с территорий прислушиваются к мнению неравнодушных граждан, изучают тему, ее прорабатывают, выходят с инициативой и в дальнейшем уже отслеживают исполнение закона, который появился благодаря им, - подчеркнул он. - Нам стоит посмотреть, насколько первоначальный закон, который дал муниципалитетам право формировать правила благоустройства, предусматривает тему брошенных транспортных средств, и, при необходимости, внести поправки. Другое дело, что решение данного вопроса должно быть комплексное. Стоит еще раз оценить размеры штрафов, чтобы от них нельзя было просто отмахнуться. При этом мы должны не просто предусмотреть наказание, но и разъяснять людям положения закона, создавать условия для его соблюдения – создавать парковки, где владельцы смогут хранить свои авто».