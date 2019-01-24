Алтайские депутаты намерены ввести ответственность за брошенные машины

Новости 15.01.2019 23:40 87

Секретарь Алтайского реготделения партии «Единая Россия», председатель АКЗС Александр Романенко заявил, что алтайские парламентарии хотят ввести ответственность для собственников брошенных автомобилей. Эту тему он обсуждал в ходе личного приема граждан в Региональной общественной приемной «Единой России».

На прием к Романенко обратился житель Барнаула Сергей Калинин. Являясь председателем совета дома №27 по улице 50 лет СССР, он столкнулся с проблемой, связанной с парковкой брошенных автомобилей. По словам барнаульца, уже порядка семи лет во дворе вверенного ему дома стоит крупногабаритный автомобиль, мешающий очистке двора от снега, благоустройству и проведению других хозяйственных работ.

«Его владельцы проживают в нашем доме, и, на сегодняшний день, у нас нет законных механизмов для того, чтобы убрать авто, который по сути, брошен во дворе, - рассказал Сергей Калинин. – Мы изучили практику других городов по этой теме. Я хочу обратиться к краевым депутатам с предложением добавить в статью краевого закона «об административной ответственности» новый состав нарушения. Это бы развязало жителям таких домов, как наш, руки в борьбе с «подснежниками». Тем более, что проблема актуальна не только для Барнаула, а в целом для края». Сергей также добавил, что помимо неудобства это еще и вопрос безопасности: такие брошенные машины создают дополнительную нагрузку на дворы, мешают проезду скорой помощи и пожарных расчетов.

Александр Романенко отметил, что проблема, поднятая барнаульцем, уже изучается депутатами Барнаульской городской Думы, и краевой парламент готов оказать им содействие в разработке соответствующей законодательной инициативы.

«Принятые нами осенью прошлого года два краевых закона, дающие право органам местного самоуправления устанавливать правила благоустройства своей территории, и предусматривающие меры административного воздействия за нарушения, в большей степени распространяются на автомобили, припаркованные на газонах, тротуарах и в других неположенных местах. Знаю, что депутаты Барнаульской городской Думы решили пойти дальше и в настоящее время рассматривают проблему, связанную с брошенными автомобилями. Такая проблема в городе есть, и ваша инициатива понятна и актуальна», - отметил Александр Романенко.

Он заверил, что депутаты краевого парламента окажут барнаульским коллегам помощь в подготовке данного документа, после чего рассмотрят его на одной из ближайших сессий.

«Инициативы, исходящие с мест, от людей, непосредственно занимающихся решением проблем, важны для нас, - считает председатель АКЗС. - Думаю, что затягивать не стоит и, изучив все позиции, мы сможем внести его уже на мартовское заседание».