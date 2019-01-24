Вице-премьер правительства Голикова заявила о снижении уровня бедности в России

Новости 16.01.2019 2:15 81

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила о снижении уровня бедности населения в России. По её словам, за девять месяцев 2018 года число граждан, которые живут за чертой бедности, снизилось на 0,5 п.п., сообщил ТАСС.

«Если в 2015 - 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности - значение показателя составило 13,2%», - отметила Голикова, выступая на Гайдаровском форуме.

Также она отметила, что по данным Росстата за вышеназванный период прошлого года, уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%. Кроме того, к 2020 году методика расчета прожиточного минимума может измениться. Рабочая группа уже прорабатывает этот вопрос.