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Сегодня, 15 января, в Ленинском районе Барнаула произошла авария: столкнулись два легковых автомобиля. Движение трамваев затруднено, сообщили очевидцы «Инцидент Барнаул».
«По адресу Попова, 5 произошло ДТП между автомобилями Toyota Funcargo и Honda Accord, в результате которого автомобиль Toyota выбросило на трамвайные пути. Трамваи стоят в сторону проспекта Космонавтов», - говорится в сообщении.
В пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края рассказали «Политсибру», что сообщение о данном происшествии не поступало. По всей видимости, участники оформили ДТП самостоятельно. О пострадавших неизвестно.