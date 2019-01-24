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Разработчику нового логотипа «Шукшинских дней на Алтае» обещают контракт на 100 тысяч рублей

Новости
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Алтайский государственный Дом народного творчества и Минкультуры Алтайского края начали принимать заявки на конкурс нового логотипа всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». От автора ждут современный, оригинальный, узнаваемый логотип, а в награду обещают контракт на дальнейшую работу.

Новый логотип будут использовать во всей линейке информационно-рекламной и представительской продукции фестиваля. В 2019 году «Шукшинские дни на Алтае» пройдут с 23 по 27 июля и будут посвящены 90-летию Василия Макаровича.

В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица, а также авторские коллективы - профессиональные дизайнеры, художники, все, кто интересуется дизайном и обладает художественными навыками. Логотип и заявку на участие нужно прислать до 1 марта. В положении о конкурсе говорится, что также необходимо в свободной форме описать смысл изображения.

Победит участник, работу которого жюри признает наиболее интересной, образной, запоминающейся и отражающей суть фестиваля. С ним заключат договор на 100 тысяч рублей на дальнейшую разработку фирменного стиля мероприятия.

Фестиваль памяти Василия Шукшина проходит в Алтайском крае ежегодно с 1976 года. Он собирает десятки тысяч гостей и участников из разных городов и регионов России. «Шукшинские дни на Алтае» - это цикл мероприятий. В программе - творческие встречи с известными писателями, музыкантами, актерами и режиссерами, ретроспектива и конкурсный показ фильмов, выставки, мастер-классы, народные гуляния, концерты и экскурсии.

 

Напомним, прежний логотип фестиваля выглядит так:

 

Автор: Рита Перегудова

Фото: Олег Укладов

#культура #василий шукшин