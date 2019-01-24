Алтайский государственный Дом народного творчества и Минкультуры Алтайского края начали принимать заявки на конкурс нового логотипа всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». От автора ждут современный, оригинальный, узнаваемый логотип, а в награду обещают контракт на дальнейшую работу.
Новый логотип будут использовать во всей линейке информационно-рекламной и представительской продукции фестиваля. В 2019 году «Шукшинские дни на Алтае» пройдут с 23 по 27 июля и будут посвящены 90-летию Василия Макаровича.
В конкурсе могут принять участие как юридические, так и физические лица, а также авторские коллективы - профессиональные дизайнеры, художники, все, кто интересуется дизайном и обладает художественными навыками. Логотип и заявку на участие нужно прислать до 1 марта. В положении о конкурсе говорится, что также необходимо в свободной форме описать смысл изображения.
Победит участник, работу которого жюри признает наиболее интересной, образной, запоминающейся и отражающей суть фестиваля. С ним заключат договор на 100 тысяч рублей на дальнейшую разработку фирменного стиля мероприятия.
Напомним, прежний логотип фестиваля выглядит так: