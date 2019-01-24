Председатель «Мясного союза Алтая» развеял опасения о возможном введении акциза на колбасу

Мнения 23.11.2018 17:37 40

На этой неделе в СМИ довольно широкий резонанс приобрела тема возможного введения акциза на продукты переработки красного мяса (колбасу, сосиски и бекон) и, соответственно, подорожания колбасных изделий на 30%. Председатель «Мясного союза Алтая» Дмитрий Халявкин заверил «Политсибру», что это вряд ли произойдет, и объяснил, почему такой вариант развития событий маловероятен.

Стоит отметить, что после «вброса» информации со стороны СМИ последовала незамедлительная реакция на федеральном уровне. В частности, в Минздраве РФ заметили, что никогда не выступали с инициативой ввести данный акциз. Многие эксперты отрасли назвали данную новость своего рода провокацией.

Председатель «Мясного союза Алтая» Дмитрий Халявкин со своими коллегами оказался согласен. Несмотря на то, что он выступает за здоровый образ жизни и здоровое питание, инициативу о возможности введения акциза не поддерживает, так как многое в данном вопросе, по его мнению, остается непонятным, возникает множество вопросов.

«Я считаю, что прежде чем освещать данный вопрос в СМИ, необходимо в нем детально разобраться и самим СМИ - что да как, на каком уровне, убедиться в наличии документов, чтобы формулировками не баловались, потому что проблем и так хватает (то НДС, то пенсия, то налоги для самозанятых). И вот теперь сверху к новому году еще и такой «возможный» подарок для народа. Ведь большинство обычных российских граждан верят СМИ. Представляете, как колыхнуло общественность! Нужно ставить фильтр между населением и пока еще неутвержденными решениями и их формулировками. «Колбасы подорожают на 160 рублей за кг!» - как это посчитали? У какого производителя подорожает?», - прокомментировал эксперт.

Что касается того, что с введением акцизов сильно подорожает колбаса, то он считает, что это было бы не совсем так. Просто люди стали бы есть больше различных эмульгаторов и углеводов, предположил Халявкин.

«Конкуренцию же никто не отменял, не все бы стали цену поднимать. Если все бы подняли цены, то спрос бы упал, особенно у нас в крае, а нет спроса – нет производства, тарифы на электричество никто не понижает, кредиты и налоги никто не отменял. Что делать? Закрывать производства? Соответственно, производители начали бы придумывать для себя различные ухищрения, например, удешевление сырьевой базы, и это бы опять отразилось на качестве питания населения. То есть: либо производители поднимают цены – их продукт не покупают, производство закрывается, нет работы, нет денег; либо производители удешевляют продукт, народ покупает колбасу низкого качества – ну а тут, сами понимаете, тоже плохо», – пояснил собеседник.

Он напомнил, что в октябре Алтайский край подписал с Роскачеством соглашение о взаимном сотрудничестве. Это было сделано для того, чтобы производители, в том числе мясные, вели себя добросовестно по отношению к потребителям, отметил председатель «Мясного союза Алтая». В частности, то, что написано на маркировке продукции, должно соответствовать действительности. Например, если колбаса говяжья, то там не должно быть курицы.

«На самом деле есть масса способов поднимать качество производимой продукции, прививать у населения стремление к здоровому образу жизни, увеличивать продолжительность жизни, предоставляя людям право выбора, не забывая о стабилизации экономики при работающих колбасных заводах, и наличие средств для покупки высококачественных и здоровых продуктов питания», - подчеркнул Дмитрий Халявкин.

Он добавил, что после новостей про колбасу о том, что он вредна наравне с алкоголем, табачными изделиями и вызывает рак, спрос на нее может снизиться, даже несмотря на предстоящие праздники.