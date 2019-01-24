Алтайские эксперты поделились мнением о налогах для самозанятых

Новости 23.11.2018 17:46 42

В ноябре этого года Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении пакет законов о введении специального налога для самозанятых граждан. Эксперты поделились с «Нашими Новостями» мнением о нововведении.

Председатель Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц сообщил «Нашим Новостям», что закон о самозанятых пока не до конца проработан.

«Сегодня он работает – нянечка, репетитор – получает доход в виде наличных денег, своим трудом зарабатывая. Он уже отчасти выполняет свою социальную функцию, уже не сидит на шее у государства. Какая мотивация ему идти регистрироваться в качестве самозанятого?», - пояснил он.

А для налоговиков, наоборот, это выгодно и просто в плане отчетности. По их мнению, для отчёта достаточно чеков и специального приложения на телефоне. Обмануть систему будет сложно.

«Никто не проверит, но дело в том, что вы покупателю обязаны выдать чек. А покупатель будет видеть, какую сумму он заплатил, на какую сумму чек. Можно же вообще не учитывать эту операцию, но идет сокрытие обязательств… Плательщик будет обязан вручить чек», - отметила начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Алтайскому краю Надежда Колтакова.

Депутаты Госдумы видят в законе перспективы для самозанятых.

«Эти условия можно направлять на развитие своего бизнеса. Потому что получить кредит, не доказав то, что твой бизнес легальный, законный, в рамках правового поля достаточно сложно», - рассказал депутат Госдумы от Алтайского края Олег Быков.

Ранее «Политсибру» писал, что налог для самозанятых, которые оказывают услуги или продают товары физическим лицам, составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, - 6%. Отчисление необходимо производить каждый месяц не позднее 25-го числа.

Налоговый режим пока будет распространяться на территории четырех регионов – Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан и продлится десять лет – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года.