СМИ: уроженец Праги может возглавить ГУ МЧС по Алтайскому краю

Новости 23.11.2018 18:21 37

В МЧС Алтайского края в ближайшее время могут произойти перестановки. Руководитель алтайского ведомства может продолжить службу в Красноярском крае, а его коллега из Красноярска встанет во главе алтайского МЧС, сообщил «ТОЛК» со ссылкой на свои источники.

Официальная информация о назначении нового руководителя алтайского ведомства должна появиться в скором времени. Главой может стать красноярский полковник внутренней службы 37-летний Александр Макаров, который сейчас занимает должность начальника «Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России».

Руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Игорь Лисин продолжит службу в Красноярском крае.

Александр Макаров родился 3 июля 1981 года в Праге (Чехословакия). В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, а в 2018 году - Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России. Служил в Пензенской области, а с октября 2015 года – в Красноярском крае. Женат, воспитывает двоих детей.