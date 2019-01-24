СМИ: уроженец Праги может возглавить ГУ МЧС по Алтайскому краю

В МЧС Алтайского края в ближайшее время могут произойти перестановки. Руководитель алтайского ведомства может продолжить службу в Красноярском крае, а его коллега из Красноярска встанет во главе алтайского МЧС, сообщил «ТОЛК» со ссылкой на свои источники.
Официальная информация о назначении нового руководителя алтайского ведомства должна появиться в скором времени. Главой может стать красноярский полковник внутренней службы 37-летний Александр Макаров, который сейчас занимает должность начальника «Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России».
Руководитель ГУ МЧС по Алтайскому краю генерал-майор Игорь Лисин продолжит службу в Красноярском крае.