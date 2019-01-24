Виктор Томенко примет участие в неформальном диалоге с Путиным в Ялте

Новости 23.11.2018 18:40 38

23 ноября в Ялте президент Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета. Причем пройдет оно в новом формате.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, губернатор Виктор Томенко примет участие в мероприятии. На встрече будут рассмотрены задачи, стоящие перед главами субъектов и определенные в майском Указе президента.

В этом году формат мероприятия предполагает неформальный диалог Владимира Путина с главами регионов.