Для депутатов Госдумы придумают методичку по новогодним подаркам

Новости 23.11.2018 19:37 46

В комитете Госдумы по контролю и регламенту подготовят для депутатов методические указания к новому году. Касаться они будут подарков.

В частности, в рекомендациях будет указано, какие подарки смогут получать депутаты, чтобы эти презенты не дали оснований для подозрений в коррупции, пишет «Интерфакс».

Кстати, в октябре аналогичные рекомендации были разработаны для государственных служащих. Согласно им стоимость подарка, который может получить сотрудник госорганов, не должна быть выше 3 тысяч рублей.

А что в Алтайском крае?

В Алтайском крае подарки (и не только новогодние) уже давно регламентируются. В 2015 году по указу губернатора сначала правила ввели для госслужащих, а потом и для парламентариев.

При получении подарков (кроме канцелярских принадлежностей, полученных в рамках протокольных мероприятий, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения) они должны в трехдневный срок уведомлять об этом антикоррупционные органы.

Если стоимость преподнесенного подарка не превышает трех тысяч рублей, то он будет возвращен госслужащему. Дорогостоящие презенты после проверки можно выкупить. А те, которые не будут выкуплены, могут продать. Средства от их реализации будут зачислены в краевой бюджет.