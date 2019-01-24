Заринские школьники спасли из огня двух маленьких детей

Новости 23.11.2018 20:02 50

Школьники из Заринска спасли из пожара двух детей. Ребята не прошли мимо горящей квартиры. Как пишет «Комсомольская правда» - Барнаул», пока толпа прохожих наблюдала за пожаром, школьники не просто вызвали МЧС, но и решили помочь попавшим в ловушку детям. Все произошло еще 16 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Восьмиклассник Владимир Хромов и семиклассник Сергей Четвергов заметили, что за окном квартиры на первом этаже клубится дым и разгорается огонь.

«Мы сначала немного растерялись, а потом в окне показались детские лица, я крикнул товарищу Алексею, чтобы кто-нибудь позвонил пожарным, и мы с Серегой побежали к окну. Дети стояли на подоконнике. Там был мальчик лет десяти и девочка помладше, она плакала, а ее брат, молодец, держался, - рассказал школьник.

На окнах квартиры были установлены решетки, но в конструкции был проем для форточки – через него и вытащили детей. Володя подсадил своего товарища, а тот, помог выбраться наружу маленьким детям. Через несколько минут подъехали пожарные. Они вскрыли дверь в квартиру и потушили огонь.

Маленькая девочка переживала, что в доме остался котенок. Когда пожар был потушен, выяснилось, что он не пострадал.

Спасенные рассказали, что остались дома одни, пока родители были на работе. Девочка разогревала еду на плите, но забыла про нее – это и стало причиной пожара.

После происшествия школьники стали знаменитостями – их поступок отметили в школе и рассказали одноклассникам о мужестве ребят.

Спасатели вызвали парней в управление и попросили в подробностях рассказать о ЧП, чтобы передать информацию об их поступке в краевое управление МЧС, где будет решаться вопрос о представлении ребят к награде.